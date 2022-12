Qualità vita: Ascoli Piceno provincia con meno violenze sessuali

(ANSA) - ANCONA, 12 DIC - Ascoli Piceno è la provincia italiana a registrare il minor numero di denunce per violenze sessuali (3,5 ogni 100mila abitanti; dato riferito al 2021), precedendo Pescara e Frosinone (3,8) a fronte di una media italiana di 8,8 per 100mila abitanti. Emerge dall'indagine annuale del Sole 24Ore relativa alla Qualità della vita nelle province, nello specifico quella dedicata alla Qualità della vita delle donne sulla base di 12 indicatori che vanno da speranza di vita e nascita al tasso d'occupazione; dal gap occupazionale alle amministratrici comunali donna fino allo sport, alle imprese al femminile e alle donne laureate.

Nelle Marche, però, secondo l'indagine del Sole 24Ore, è Ancona la città al 'top' come qualità della vita delle donne: il capoluogo di regione, con un punteggio di 671,7, in aumento rispetto alla precedente indagine, si posiziona al 14/o posto della classifica (prima nelle Marche) tra i 107 capoluoghi guidati da Monza Brianza (741,4). Al secondo posto nelle Marche ma solo 23/a in Italia, Macerata con un punteggio di 652,3 (in calo); seguono nella 'parziale' classifica marchigiana per la qualità di vita delle donne Pesaro Urbino (33/a livello nazionale) con 627,1 punti (in aumento), Fermo (40/a in Italia con 615,9; in calo) e Ascoli Piceno (57/a con 579,2 punti; in crescita). (ANSA).