Pnrr: Sangiuliano, 4 mld per cultura di cui 100 mln a Marche

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 12 DIC - "Il Pnrr porterà 4 miliardi di euro di cui 100 milioni alle Marche che spenderemo per mettere in sicurezza il patrimonio culturale, per la digitalizzazione, la rimozione delle barriere e la valorizzazione dei borghi". Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ad Ascoli Piceno in una conferenza stampa affiancato dal sindaco Marco Fioravanti e dalla deputata Giorgia Latini.

"Vogliamo portare anche le Marche nel grande circuito turistico, - ha aggiunto Sangiuliano - ma ci servono anche infrastrutture che collegano meglio questo territorio all'area del Tirreno. Aspetto dal sindaco di Ascoli Fioravanti l'invito ad assistere alla giostra della Quintana" che poi è stato ufficialmente fatto. (ANSA).