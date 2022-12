Cinema: Premio Città di Ascoli, vince "Le cose non dette"

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 12 DIC - "Le cose non dette" di Daniele Catini ha vinto il premio Città di Ascoli, assegnato dalla giuria tecnica del Piceno Cinema Festival, rassegna cinematografica itinerante organizzata dall'Accademia Aifas e ideato dal direttore artistico della rassegna Marco Trionfante.

Durante la serata finale al teatro Filarmonici di Ascoli Piceno sono stati assegnati anche i premi della giuria di qualità e della critica sotto gli occhi del presidente di giuria Ricky Tognazzi, del maestro Enrico Vanzina, del regista Massimo Cappelli e dell'attore e sceneggiatore Fabio Troiano.

"Le cose non dette" è un corto incentrato sul tema dell'omosessualità, che ha messo a nudo la difficoltà di pronunciare le parole giuste al momento opportuno. Doppio riconoscimento per il film "Un'ora sola", diretto da Serena Corvaglia, che conquista il Premio Piceno Cinema Festival 2022, assegnato dalla giuria presieduta da Ricky Tognazzi, oltre al premio della critica assegnato da una commissione di critici guidata da Ignazio Senatore. Il film è una favola agrodolce, ricca di tenerezza e poesia, che ci restituisce l'importanza dei ricordi come elemento strutturante della nostra identità.

"Un'ora sola" è risultato il miglior lavoro tra i 517 film arrivati da ogni parte del mondo.

"Abbiamo lavorato su tanti film interessanti, rassegne come queste rappresentano per molti giovani la possibilità di esprimersi e mettersi in mostra per il grande salto" ha detto Ricky Tognazzi. Enrico Vanzina ha aggiunto che "vista la crisi delle sale cinematografiche, queste rassegne sono un toccasana per il cinema italiano. C'è un vuoto generazionale nel nostro cinema: i giovani non raccontano la loro generazione e c'è quindi bisogno di diffondere la cultura cinematografica con eventi come questo". (ANSA).