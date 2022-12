Morto Roberto Frullini, promotore Centro Nemo Ancona

(ANSA) - ANCONA, 11 DIC - E' morto la scorsa notte all'ospedale di Torrette di Ancona Roberto Frullini, 56 anni, presidente della Fondazione Dante Paladini onlus e promotore dell'apertura del Centro Nemo per il trattamento di malattie neuromuscolari presso il nosocomio anconetano. A renderlo noto l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Ancona su facebook: "per noi sei stato tutto! Un pezzo importantissimo per la Uildm Ancona e tutta la Uildm. Grazie per la forza, la tenacia che avevi in tutto ciò che facevi e che hai trasmesso a tutte le persone che hanno avuto modo di collaborare con te o che ti hanno conosciuto. Non ti dimenticheremo mai e ti porteremo sempre nei nostri cuori. Grazie Roberto!". L'ex direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Michele Caporossi lo definisce "fratello di tante battaglie che finalmente, anche grazie alla sua proverbiale tenacia ed intelligenza, ci hanno portato a realizzare il suo sogno di una vita: il centro Nemo nell'Ospedale di Torrette, una grande innovazione all'insegna della sussidiarietà tra pubblico e privato. Un centro di eccellenza che cura centinaia di pazienti e li segue in tutte le fasi della loro vita. Sono felice di aver potuto realizzare il suo meraviglioso sogno. Ciao Roberto e grazie".Cordoglio anche da parte dell'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini: "si è sempre battuto e speso con non comune capacità, intelligenza e leggerezza.

Perdiamo un uomo intelligente e sensibile, una vera risorsa nonostante la sua condizione di sofferenza". La camera ardente sarà allestita lunedì 12 dicembre alle ore 14:30 presso la Casa funeraria Pieroni in via Marconi 112 a Falconara Marittima. I funerali martedì 13 dicembre alle 14:30 presso la chiesa parrocchiale Santissimo Rosario di Falconara Marittima. (ANSA).