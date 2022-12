Montagna: 6 escursionisti si perdono a Fiastra, soccorsi da Vvf

(ANSA) - FIASTRA, 11 DIC - I vigili del fuoco sono intervenuti in serata per soccorrere sei escursionisti che si erano recati presso le Lame Rosse, a Fiastra (Macerata), perdendo l'orientamento. Le persone sono state individuate e raggiunte in buono stato di salute e accompagnate dalla squadra dei vigili del fuoco di Camerino alle loro auto. (ANSA).