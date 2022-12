A Sarnano slitta di Babbo Natale all'uncinetto

(ANSA) - SARNANO, 11 DIC - A Sarnano (Macerata) è arrivata la slitta di Babbo Natale fatta all'uncinetto. È diventato ormai una tradizione l'addobbo natalizio realizzato, con gli avanzi di lana, da una cinquantina di donne del borgo marchigiano, "capitanate" da Silvia Capri, una delle ideatrici della prima ora di questa singolare iniziativa. Dopo l'albero e le stelle, quest'anno hanno pensato di ricoprire la slitta con ben 2.170 "mattonelle" (i quadrati della nonna) fatte rigorosamente a mano. "È un lavoro di squadra che ci unisce e ci diverte - spiega Capri - Tutto questo è ovviamente possibile grazie al contributo del Comune che per questo Natale ha fatto realizzare il telaio della slitta da un artigiano del luogo e ha pensato all'illuminazione. La slitta è possibile ammirarla in piazza Perfetti, mentre l'albero lo abbiamo posizionato in piazza Alta". "Tutto questo - ricorda la signora - è iniziato nei giorni più bui dell'emergenza Covid, adesso abbiamo tutte le intenzioni di portarlo avanti come un grande momento collettivo che unisce non solo molte donne di Sarnano, ma anche tanti maschietti che ci aiutano negli allestimenti. In cuor mio - conclude - c'è la speranza che possa davvero diventare un qualcosa da tramandare anche alle future generazioni". (ANSA).