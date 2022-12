Schillaci,emendamento 10 mln euro per Piano Oncologico nazionale

(ANSA) - FERMO, 10 DIC - "Sosterrò un emendamento alla legge di bilancio per finanziare il Piano oncologico nazionale con 10 milioni di euro per il 2023 e altrettanti per il 2024". Lo ha detto il ministro alla Salute, Orazio Schillaci, intervenendo lla Giornata delle Marche, a Fermo, dedicata ai temi della sanità. "In oncologia - ha spiegato - accanto agli interventi per potenziare prevenzione, diagnosi e cura, assistenza dei pazienti, intendo assicurare le risorse necessarie per l'adozione e la compiuta attuazione del Piano oncologico nazionale". Tra le questioni da affrontare, Schillaci ha inserito anche il "recupero delle liste da attesa, che richiede più risorse, ma anche una più efficiente organizzazione".

L'approvazione del "decreto tariffe e l'impegno sulla ricerca sanitaria, sono state le altre priorità citate dal ministro.

(ANSA).