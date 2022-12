Sanità: Acquaroli, chiediamo attenzione per carenza personale

(ANSA) - FERMO, 10 DIC - "Al ministro chiediamo attenzione nei confronti della carenza del personale": lo ha detto oggi a Fermo il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine della Giornata delle Marche dedicata ai temi della sanità, a cui ha preso parte anche Orazio Schillaci, titolare del dicastero della Salute.

"Questa è un'opportunità di confronto con il governo - ha aggiunto Acquaroli - per cercare di illustrare le difficoltà e cercare di individuare le soluzioni che possono essere messe in campo a breve, cercando di andare incontro alle esigenze dei sistemi sanitari regionali che sono pesantemente in sofferenza per la carenza del personale". (ANSA).