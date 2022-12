Manovra: Schillaci, intendiamo rivalutare sanità

(ANSA) - FERMO, 10 DIC - "Abbiamo tutta l'intenzione di rivalutare la sanità, che il Covid ha dimostrato di essere un punto fondamentale per la nostra nazione": Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, oggi pomeriggio a Fermo, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle risorse che la legge di bilancio destina al Sistema sanitario nazionale.

"Questa è una legge di bilancio fatta in trenta giorni e con un'inversione di tendenza chiara rispetto al periodo pre-Covid, dove il Sistema sanitario nazionale da tutti i governi che ci sono stati dal 2010 al 2019 è stato definanziato", ha sottolineato il ministro. Aggiungendo: "Noi abbiamo messo 2 miliardi e 200 milioni in più quest'anno, ma è chiaro che una fetta consistente andrà per i problemi energetici".

Parlando di sanità territoriale, Schillaci ha detto che "è fondamentale, la vera sfida di oggi - ha evidenziato - è quella che porta un po' anche a decongestionare i pronto soccorso e quindi avere una integrazione vera tra i pronto soccorso, i medici di medicina generale, le farmacie e il territorio".

(ANSA).