Giornata Marche: Saltamartini, sanità diritto fondamentale

(ANSA) - ANCONA, 10 DIC - Ha posto al ministro della Salute Schillaci una serie di richieste concordate con tutte le Regioni italiane il vice presidente della Regione Marche e assessore alla Sanità Filippo saltamartini, durante la Giornata delle Marche oggi a Fermo. Al primo punto il personale sanitario "che abbiamo chiamato eroi solo nel momento dell'emergenza Covid - ha detto Saltamartini - ma occorre intervenire ora con risorse e investimenti per nuovi medici e infermieri, occorrono le stabilizzazioni dei medici dei pronto soccorso, occorre sanare il precariato, prolungare la pensione dei medici e autorizzare chi vuole continuare a lavorare, borse di studio e riteniamo si debba intervenire anche per far rientrare i cervelli italiani.

Tutto quanto è necessario per rendere la sanità un diritto fondamentale" sul quale "non è possibile risparmiare". "Siamo una Regione dai conti in ordine" ha aggiunto Saltamartini, ricordando l'ultima manovra di bilancio: sono state confermate per il 2023, 110 nuove borse di studio per i medici di medicina generale e 42 nuove borse per i medici specialisti. La medicina del territorio sarà rafforzata con l'acquisto e alla fornitura di apparecchiature sanitarie per le Case di Comunità, Case della Salute e Studi associati di MMG e PLS, per oltre 9 milioni di euro nel tennio 2023-2025. "Per le Case di Comunità, inoltre, abbiamo finanziato e stiamo per stringere un accordo con la medicina territoriale per anticiparne l'operatività" ha aggiunto. "La sanità è un diritto fondamentale su cui dobbiamo intervenire, lo stiamo facendo, con la riforma sanitaria - ha concluso -. È un'emergenza, per questo vanno adottate misure straordinarie, quello delle sanità è il tema centrale". (ANSA).