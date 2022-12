Aeroporti: Mit, 6mln continuità territoriale Ancona e Trieste

(ANSA) - ANCONA, 09 DIC - Il Mit ha approvato i decreti di impegno e trasferimento ad Enac di complessivi 6 milioni di euro per le compensazioni relative agli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per gli aeroporti di Ancona e di Trieste. Dopo il via libera giunto nei giorni scorsi dalla Commissione europea, potranno ora partire le gare per l'assegnazione ai vettori aerei di tali risorse, che erano state stanziate con la legge di bilancio 2022. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (ANSA).