Aeroporti: Lega, grazie a Salvini continuità territoriale

(ANSA) - ANCONA, 09 DIC - "Ancora una volta, grazie all'impegno del ministro Salvini arriva una risposta che il territorio delle Marche attendeva da tempo, un cambio di passo fondamentale per il futuro della nostra Regione. Lo sblocco di 3 milioni di euro a compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, e garantire la continuità territoriale delle Marche è la strada giusta da seguire: puntare allo sviluppo dell'aeroporto di Ancona, garantendo le tratte da e per Roma, Napoli e Milano è una risposta che l'economia del territorio della regione attendeva da tempo. Siamo al lavoro al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria per il prossimo triennio con un emendamento a nostra firma, e in contatto con la divisione mobilità della Commissione europea per avere l'autorizzazione all'aiuto di stato previsto per la garanzia della continuità territoriale. Quello di oggi è un risultato fondamentale e frutto della buona politica della Lega e di Matteo Salvini". Lo dichiarano i deputati marchigiani della Lega, Mirco Carloni e Riccardo Augusto Marchetti. (ANSA).