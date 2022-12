Viabilità: raddoppio Ss16 Ancona, chiusa in zona Torrette

Lungo la strada statale 16 "Adriatica", ad Ancona, è provvisoriamente interdetta al transito una tratta in corrispondenza del km 291, nella frazione di Taglio di Torrette, nel territorio comunale di Ancona.

La chiusura, fa sapere Anas, si è resa necessaria per permettere la riattivazione di una gru di cantiere impegnata nei lavori di raddoppio della variante alla Ss16, tra Ancona e Falconara. Le deviazioni per la circolazione sono attive agli svincoli con la Ss76 (km 290+750) ed a quello di Ancona Nord (km 296+750). Sul posto sono presenti, le squadre Anas, dell'impresa esecutrice dei lavori e delle Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. (ANSA).