Rompe vetri scale condominio poi aggredisce infermieri

Erano circa le 3 della notte appena trascorsa, quando un 46enne di origine marocchina ha iniziato a distruggere mobili della propria abitazione nel quartiere di Vallemiano ad Ancona, è sceso per le scale del condominio, ha rotto con un bastone i vetri delle finestre, ferendosi anche agli arti, e ha minacciando poi di dare fuoco a una bombola del gas in casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Croce Gialla e 118, le Volanti della Questura di Ancona e i vigili del fuoco. L'uomo è stato convinto a salire su un'ambulanza per essere trasferito in ospedale ma, una volta arrivato al Pronto soccorso di Torrette, si è scagliato contro il personale medico e infermieristico prima di essere sedato.

(ANSA).