79/o bombardamenti Ancona, corona alloro al Piano per Caduti

Tanti cittadini hanno partecipato stamattina alla cerimonia per il 79/o anniversario del bombardamento nel quartiere Piano San Lazzaro di Ancona: è stata deposta una corona di alloro in ricordo dei Caduti. La cerimonia si è svolta alle ore 10.30 dinanzi alla lapide posta nella palazzina del Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche" in via Cristoforo Colombo -ex Crass.

Erano presenti l'assessore alla Partecipazione Democratica, Stefano Foresi, il quale ha ricordato come questo momento di ricordo, voluto 22 anni fa dalla Circorscrizione, sia nel tempo cresciuto e diventato importante per città. Hanno inoltre partecipato per l'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) Tamara Ferretti e Silvana Giaccagli presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e responsabile del progetto Pietre della Memoria. Presenti anche i familiari di Emilio Donzelli e Nazzareno Salati, infermieri deceduti nella terribile tragedia.

L'8 dicembre 1943, poco dopo mezzogiorno, 24 aeroplani iniziarono a sganciare su Ancona bombe dirompenti di grosso calibro: in un unico rapido passaggio investirono tutto il quartiere del Piano San Lazzaro. I danni maggiori furono quelli arrecati al 'Manicomio provinciale', nel cui perimetro caddero 32 bombe, demolendo padiglioni e arrecando danni a quelli rimanenti. Le vittime furono 42 tra suore, infermieri e medici e pazienti ricoverati. (ANSA).