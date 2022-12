Incendio Pollenza: scuola e lavoro riprendono 9 dicembre

(ANSA) - MACERATA, 07 DIC - Le attività didattiche e lavorative potranno riprendere regolarmente dal 9 dicembre nelle aree interessate dall'incendio del capannone della Rimel, che tratta materiale elettrico ed elettronico, a Casette Verdini di Pollenza (Macerata). Lo fa sapere la Prefettura di Macerata, al termine della riunione odierna del Centro Coordinamento soccorsi (Ccs). Resta la raccomandazione per i residenti di Pollenza, Tolentino, Macerata, Urbisaglia, Corridonia e Colmurano di non consumare vegetali a foglia larga raccolti in loco. A partire dal 9 dicembre saranno resi noti i risultati delle analisi dell'Arpam, che ha installato delle centraline di rilevazione nelle zone interessate dalle nubi che si sono sprigionate dal rogo. I primi dati mostrerebbero comunque un miglioramento.

Intanto è ormai quasi completamente spento l'incendio nel sito industriale, dove ci sono ancora alcuni focolai su cumuli di materiale plastico. I vigili del fuoco stanno provvedendo allo smassamento con mezzi di movimento terra e stanno raffredando la temperatura nello stabilimento con liquido schiumogeno anticendio. Rimarranno a sorvegliare il sito per l'intera notte cinque autobotti e un funzionario dei vigili del fuoco. (ANSA).