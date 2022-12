Unicef: torna 'Regalo sospeso' per piccoli ricoverati Salesi

(ANSA) - ANCONA, 06 DIC - E' tornata ad Ancona per il secondo anno consecutivo l'iniziativa promossa dall'Unicef 'Regalo sospeso' che ha visto oggi la consegna all'Ospedale materno-infantile Salesi di 80 Kit contenenti giochi educativi dell'azienda Clementoni di Recanati. Il capoluogo marchigiano è la prima tappa dell'omonima campagna promossa da Unicef in collaborazione con Clementoni che prevede di donare ai bambini ospiti in case famiglia e negli ospedali in totale 2.500 kit, che saranno distribuiti dopo il Salesi anche tra il Policlinico Gemelli (presso la Fondazione) di Roma, il Bambin Gesù di Roma e l'Ospedale Niguarda di Milano. Per contribuire a regalare un sorriso ai piccoli, c'erano oggi al Salesi anche i vigili del fuoco, ambasciatori Unicef, del Comando provinciale di Ancona, che però a causa della pioggia non hanno potuto consegnare le valigette dono con l'autoscala dalla finestra del nosocomio dorico, ma che comunque hanno allietato i bimbi ricoverati entrando nei reparti consentiti con uniforme e casco rosso. Ad accompagnarli c'erano Pierpaolo Clementoni, direttore Ricerca Avanzata Clementoni, la presidente Unicef Marche Mirella Mazzarini, quella del Comitato provinciale di Ancona Paola Guidi, l'assessore del Comune di Ancona Tiziana Borini e Beatrice Nisi, dei giovani volontari di Younicef, ideatori della manifestazione. Il piccolo gruppo, provvisto di green pass e mascherine, è potuto entrare sotto la guida di Michela Francoletti della direzione medica degli Ospedali Riuniti, nei reparti di Chirurgia, Pediatria e Psichiatria e godere della contagiosa gioia dei bimbi quando hanno aperto il loro regalo e scoperto l'activity book, il puzzle, le carte memo e gli stickers adesivi illustrati dallo street artist romano Merioone.

"Un modo - secondo Guidi - per contribuire a rendere la loro permanenza in ospedale meno gravosa". (ANSA).