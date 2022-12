Rissa con coltello e mazze ferrate, tre arresti a S. Benedetto

(ANSA) - ANCONA, 05 DIC - I Carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) hanno arrestato tre persone per una violenta lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica nei pressi di piazza Garibaldi. Si tratta di un 23 enne italiano e di due nordafricani, rispettivamente di 21 e 35 anni, tutti residenti nella zona, che, per motivi ancora al vaglio da parte degli investigatori, hanno innescato una violenta colluttazione con l'utilizzo di armi: un coltello e due mazze ferrate, che sono state recuperate e sequestrate. Durante i tafferugli, il 35enne straniero ha riportato una ferita da taglio superficiale alla parte posteriore del collo, con una prognosi di 7 giorni, mentre il giovane italiano ha avuto una prognosi di 45 giorni a causa di diverse fratture da trauma agli arti. Al termine degli accertamenti dei carabinieri, i tre uomini sono stati dichiarati in arresto per rissa aggravata e porto abusivo di armi e sottoposti agli arresti domiciliari in attesta dell'udienza di convalida, a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).