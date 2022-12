Regioni: Cesetti (Pd), no a sottosegretario presidenza Giunta

(ANSA) - ANCONA, 05 DIC - Il consigliere regionale Pd Fabrizio Cesetti annuncia battaglia per domani in aula contro la proposta di legge statutaria n. 138 del 2022 che prevede l'istituzione del sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale: ha depositato un ordine del giorno sottoscritto da tutto il gruppo dem che ne chiede il ritiro. "Così come presentata dalla giunta - attacca Cesetti - la proposta di legge rappresenta un vero e proprio scandalo in termini di spreco di denaro pubblico. La modifica che si vorrebbe apportare, infatti, prevede che il sottosegretario possa essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale con attribuzione di relativa indennità e collaboratori. Si tratta di un provvedimento del tutto irragionevole, inopportuno, immotivato, oltre che in contrasto con le normative vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica e con le stesse disposizioni costituzionali. Di fatto, con l'istituzione della figura del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, si dà vita a un tentativo surrettizio di aggirare la legislazione nazionale in materia di riduzione del numero degli assessori regionali e delle relative indennità". Secondo Cesetti inoltre, una volta approvata dall'Assemblea, "oltre a esporre la Regione Marche alle sanzioni previste per le sue evidenti violazioni delle disposizioni legislative nazionali", la proposta "non potrà non essere impugnata dal governo, mentre le questioni riguardanti la sua dubbia legittimità costituzionale potranno essere sollevate d'ufficio dalla Corte dei Conti nel giudizio di parificazione dei rendiconti regionali". Se domani non verrà accolto l'ordine del giorno Pd con il ritiro della pdl, "siamo pronti a sfidare la maggioranza sul tema dei costi. Discuteremo un emendamento a mia prima firma che intende sostituire la figura del sottosegretario con quella del consigliere delegato" che consentirebbe al presidente e alla giunta di "avvalersi di una risorsa in più, ma non a spese della collettività". Oppure un ulteriore emendamento "per individuare il sottosegretario tra i consiglieri regionali. I modi per risparmiare risorse pubbliche ci sono, coglierle sta solo alla volontà della maggioranza". (ANSA).