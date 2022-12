Natale: da azienda mille euro in buoni spesa a dipendenti

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 02 DIC - Fainplast Sostiene i suoi dipendenti in occasione del Natale con 1000 euro. L'azienda di Ascoli Piceno specializzata nella produzione di compound ha previsto una erogazione welfare straordinaria di 1000 euro netti in buoni spesa per ognuno dei suoi 140 dipendenti; un modo per aiutarli ad affrontare le spese sempre crescenti e vivere con più serenità le festività natalizie. Fainplast non è nuova a questo tipo di iniziative e da sempre ha una politica welfare attiva su più fronti, dall'ambito scolastico, alle assicurazioni, fino alle grandi malattie, non solo, ha sempre pensato anche al benessere dei suoi collaboratori attivando iniziative per la crescita culturale ed emotiva di ognuno.

Fainplast ha fin dall'inizio puntato sui dipendenti non solo per aumentarne la produttività, ma soprattutto per far sposare loro la filosofia e la mission aziendale, per farli sentire parte attiva e propositiva di questa.

"Per noi in Fainplast l'investimento economico in termini di welfare è sulla persona stessa, su ogni singolo collaboratore" - afferma Roberta Faraotti - Per questo in un periodo sfidante come quello che stiamo vivendo, abbiamo deciso di incentivare ancora di più i nostri preziosi collaboratori, perché investendo su di loro, puntiamo anche sulle loro famiglie, i loro figli e le nuove generazioni e quindi su un futuro che per tutti possa essere più sereno non solo dal punto di vista economico, ma anche emotivo e relazionale". (ANSA).