Covid: Marche, +25 ricoveri in 7 gg, incidenza sale a 486

Nell'ultima settimana, nelle Marche, è salito a 192 il numero di persone ricoverate per problemi legati al Covid-19 (+2%) e si sono registrati complessivamente 7.318 casi di positività con l'incidenza ogni 100mila abitanti passata da 457,85 a 486,57; intanto rilevati altri 16 decessi correlati, sempre in sette giorni, che fanno aumentare il totale regionale di vittime a 4.213. Lo fa sapere la Regione attraverso il bollettino settimanale.

Sul fronte ricoveri, sono nove i degenti in Terapia intensiva (+2 in una settimana), uno in Semintensiva (-3) e 156 in reparti non intensivi (+26); altre 20 persone sono in osservazione nei pronto soccorso (-3 rispetto a 7 giorni fa). Il numero dei casi (7.318 in base a 12.607 tamponi) risulta in crescita rispetto alla settimana precedente (11.771 sulla base di 11.771 test). In aumento anche il numero di quarantene: 10.863 rispetto alle 9.654 della settimana scorsa. (ANSA).