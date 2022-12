Ad Ancona 19/o Corto Dorico,60 appuntamenti in presenza e online

Al via domani, sabato 3 dicembre la 19/a edizione di Corto Dorico Film Fest, il festival cinematografico di Ancona, uno dei più autorevoli e popolari d'Italia per i cortometraggi, diretto dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara che si svolgerà fino a domenica 11 alla Mole Vanvitelliana di Ancona. 60 gli appuntamenti tra incontri in presenza e online (sulla pagina Facebook di Corto Dorico e sul canale Youtube di ArgoWebTv), masterclass, workshop per ragazzi, musica del vivo, e proiezioni di cortometraggi (nazionali e internazionali), documentari e lungometraggi.

Verranno decretati i vincitori del Concorso Nazionale Cortometraggi e del Concorso Internazionale Short on Rights / A Corto di diritti in collaborazione con Amnesty International Italia. Quest'anno sono state iscritte oltre 600 opere di cui 37 selezionate per le semifinali (le due semifinali Corto Slam e la semifinale Short on Rights) e le finali. Il titolo di quest'anno sarà "Lanterna magica", con l'accento sul Cinema e sulle origini da cui partì tutto, mettendolo al centro della significativa ripartenza sociale dopo gli anni di pandemia.

Tanti gli ospiti protagonisti di incontri e masterclass tra i quali l'animatore, regista e illustratore italiano Simone Massi, in una delle sue rare apparizioni in presenza, a cui domani verrà consegnato il Premio Speciale Cinema di Poesia e a cui sarà dedicata una retrospettiva (10 dicembre).

Venerdì 9 dicembre, spazio particolare al tema delle fake news a cura di Vittorio Lattanzi e Augusto Rasori, mai attuale come oggi, inaugurando una collaborazione con il popolare sito "Lercio.it", con la presentazione del libro "Mock'n'troll. Mock journalism, troll, fake news e altri anglicismi a caso, da Benjamin Franklin ai giorni nostri al Café Lumière" (Sala Boxe - Mole Vanvitelliana) a cui seguirà l'incontro Contrasto al Discorso d'Odio con Paolo Pignocchi (Resp. Coord. Europa Amnesty International Italia). Per concludere il TG dei Diritti, a cura di Lercio.it all'Auditoriom della Mole Vanvitelliana che aprirà la finale di Short on Rights /A corto di diritti, Concorso internazionale cortometraggi. Programma completo è su www.cortodorico.it. (ANSA).