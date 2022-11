Manovra: Montaruli,250 mln per borse studio fondo integrativo

(ANSA) - URBINO, 30 NOV - "Stiamo proprio dimostrando come per noi merito non possa che passare da pari opportunità di accesso. Proprio per questo il Governo ha previsto in legge di bilancio un incremento delle risorse per il fondo integrativo statale delle borse di studio di 250 milioni rispettivamente per ciascuno degli anni 2024 e 2025". Lo ha detto Augusta Montaruli, sottosegretario all'Università e alla Ricerca oggi durante l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Urbino.

