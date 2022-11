Regioni: Consiglio Marche,minuto silenzio per Roberto Maroni

Il Consiglio regionale delle Marche ha osservato un minuto di raccoglimento, all'inizio della seduta che oggi è dedicata al Report sulla violenza contro le donne, per ricordare la figura di Roberto Maroni, cofondatore della Lega Nord con Umberto Bossi, ex ministro dell'Interno, ex vice presidente del Consiglio e Governatore della Lombardia, morto a 67 anni dopo una lunga malattia.

Il minuto di silenzio, su iniziativa del presidente dell'Assemblea Dino Latini come concordato dalla Conferenza dei Capigruppo, è stato osservato anche per l'ex consigliere regionale Massimo Pandolfi, deceduto a Pesaro, a 78 anni; è stato docente universitario di eco-etologia a Urbino, zoologo, naturalista a tutto tondo, che anche esponente di spicco del Wwf. (ANSA).