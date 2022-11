Regioni: Marche, Picchio d'oro 2022 a prof. Saverio Cinti

Il Premio "Picchio d'oro" 2022 sarà assegnato a Saverio Cinti, professore emerito di anatomia umana della Politecnica delle Marche, impegnato in ambito europeo in progetti di ricerca legati all'insorgenza dei tumori e di altre gravi patologie. La consegna ufficiale del prestigioso riconoscimento della Regione Marche avverrà sabato 10 dicembre, in occasione della 18/a edizione della Giornata delle Marche, in programma nella splendida cornice del Teatro dell'Aquila di Fermo.

La scelta di assegnare il premio al prof. Saverio Cinti, riferisce la Regione, è stata formalizzata all'esito della riunione della Commissione consiliare per l'assegnazione del "Picchio d'oro". Commissione presieduta da Carlo Ciccioli (FdI), Vice Micaela Vitri (Pd), altri componenti Renzo Marinelli (Lega), Giacomo Rossi (Civici Marche) e Romano Carancini (Pd).

Alla Giornata delle Marche, quest'anno dedicata alla "Sanità che cambia, più vicina ai cittadini e ai territori", è anche prevista la partecipazione del nuovo Ministro alla Salute, Orazio Schillaci. (ANSA).