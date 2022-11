Sanità: Acquaroli, ministro Schillaci a Giornata Marche

(ANSA) - ANCONA, 27 NOV - Il 10 dicembre, Giornata delle Marche che si terrà a Fermo e sarà dedicata quest'anno al tema 'La sanità che cambia', "sarà un'importante occasione di confronto con il nuovo ministro alla Salute" Orazio Schillaci.

Lo annuncia su facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ringraziando il ministro "per le disponibilità mostrata e la volontà di conoscere le situazioni esistenti su Regioni come la nostra, a bassa densità di popolazione ma con un grande territorio". Il governatore ricorda che la scelta del tema coincide con l'esigenza di raccontare la riforma sanitaria varata dalla Regione, "ma anche di evidenziare le criticità che necessitano di interventi legislativi nazionali per colmare quel vuoto accumulato nei decenni precedenti, frutto di una programmazione inesistente e che ci consegna oggi carenze sostanziose nei settori nevralgici, medicina di territorio e pronto soccorso in particolare, che sta producendo effetti le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti". Per Acquaroli "c'è bisogno di un intervento per non lasciare i sistemi sanitari in balia degli eventi. La Regione è intervenuta e lo sta facendo, con tutte le difficoltà del caso, con la riforma degli enti ma anche, ad esempio, finanziando le borse di specializzazione". (ANSA).