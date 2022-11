Buca gomme auto in sosta, denunciato per danneggiamento

(ANSA) - MONTEGIORGIO, 27 NOV - I carabinieri di Montegiorgio hanno identificato e denunciato per danneggiamento aggravato e porto di armi atte a offendere un uomo di 56 anni, della media Valtenna. E' stato individuato dopo le denunce di vari residenti di Magliano di Tenna: è accusato di avere per motivi in corso di accertamento bucato intenzionalmente gli pneumatici di tre autovetture con un coltello multiuso. (ANSA).