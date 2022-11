Natale: a BiancoNatale a sorpresa auguri Bocelli

(ANSA) - ANCONA, 26 NOV - A sorpresa gli auguri in video da remoto di Andrea Bocelli e della moglie Veronica Berti (originaria di Ancona) mentre sfilano le immagini della loro Fondazione, e quelli live della sindaca di Ancona Valeria Mancinelli che invita tutti "a respirare il calore e la serenità dell'atmosfera natalizia per affrontare meglio i problemi del domani". È andata così, dopo la pirotecnica accensione del grande abete di piazza Roma, decorato da migliaia di luci (tutti led per risparmiare aveva annunciato la sindaca), l'inaugurazione delle manifestazioni del BiancoNatale promosse dal Comune di Ancona in programma fino all'8 gennaio per le festività. Ad assistere una folla compatta, ma ordinata che ha riempito tutto corso Garibaldi e a cui la sindaca dal palco sotto l'albero ha manifestato il suo affetto dicendo: "siamo una grande comunità che sa fare sacrifici insieme e dividere la gioia insieme". "Quello che stiamo vivendo oggi è un Natale quasi normale e questa è la notizia" ha aggiunto. In un'atmosfera di contagiosa allegria, si sono poi succeduti sul palco presentati da Maurizio Socci, la cantante di origine anconetana Cecile (Cecilia Sordoni), che intonando Image dei Beatles ha introdotto il video di Bocelli, seguita da Bon (Lorenzo Bona), il Sinatra italiano. che ha intonato vaie brani del celebra crooner americano, mentre il pubblico sciamava tra le casette di legno del mercatino natalizio, sotto colorate luminarie, e i negozi e i ristoranti del centro mai così affollati. (ANSA).