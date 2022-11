Tre anni atti persecutori e minacce a ex moglie, ammonito

Violente liti, lesioni, numerosissimi messaggi di natura intimidatoria e audio vocali. Per tre anni una donna sarebbe stata vittima delle condotte persecutorie messe in atto dall'ex coniuge. Solo pochi giorni fa la vittima di stalking si era rivolta alle forze dell'ordine ricevendo una pronta risposta: gli agenti del commissariato di Polizia di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), hanno applicato al 47enne ex marito della donna, la misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore, ai sensi dell'art. 8 d.Lgs. 11/2009 convertito nella legge 38/2009. Si tratta in sostanza dell'avvertimento, rivolto dal Questore al destinatario, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza.

La misura è stata dettata dal fatto, fanno sapere gli investigatori, che l'uomo si sarebbe reso responsabile di reiterati episodi persecutori ai danni dell'ex coniuge che sarebbero andati avanti per tre anni. (ANSA).