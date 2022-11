Regioni: Giornata Marche 10 dicembre, tema "sanità che cambia"

(ANSA) - ANCONA, 23 NOV - Verrà dedicata alla "Sanità che cambia, più vicina ai cittadini e ai territori", la 18a edizione della Giornata delle Marche. La sede prescelta sarà il Teatro dell'Aquila di Fermo che ospiterà la manifestazione sabato 10 dicembre 2022 alle ore 16.00. E' stato invitato a partecipare il Ministro alla Salute, Orazio Schillaci.

"La sanità - così il presidente della Regione, Francesco Acquaroli - rappresenta una delle sfide più importanti dell'amministrazione che guido. Abbiamo approvato poche settimane fa la riforma degli enti sanitari, dopo quasi 20 anni, e ora stiamo riscrivendo il piano socio sanitario, strumento indispensabile per costruire un modello sanitario adeguato ai tempi che viviamo, in cui l'offerta sarà costruita in base allo studio dei fabbisogni e la medicina del territorio verrà rafforzata. Le esigenze dei nostri cittadini devono prevalere su tutto. Siamo consapevoli che in questo momento storico ci siano tante criticità, frutto di una programmazione e di una legislazione inadeguate, che hanno determinato alcune problematiche annose come la carenza del personale medico-sanitario. Per questo è necessario coinvolgere il Governo nazionale e tutte le forze che operano nella sanità, per limitare gli errori e realizzare la migliore offerta possibile.

Il modello sanitario del futuro non può prevedere dispersioni di energie e risorse".

La Giunta ha trasmesso alla presidenza del Consiglio regionale il programma dell'evento per il previsto parere preventivo della competente Commissione. Istituita con legge regionale 1 dicembre 2005 n. 26, la ricorrenza "offre alla comunità marchigiana, in Italia e nel mondo, occasioni per consolidare il senso di appartenenza, valorizzando risorse, opportunità ed eccellenze.

L'edizione di quest'anno sottolineerà la fase di passaggio verso la nuova riforma sanitaria regionale, in fase di attuazione".

Il programma prevede interventi istituzionali, la consegna del Picchio d'oro 2022 (massima onorificenza della Regione) e del Premio del Presidente. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune di Fermo; si svolgerà in presenza, nel rispetto delle normative Covid. Si potrà seguire anche in streaming. (ANSA).