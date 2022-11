Pedopornografia: 54enne deteneva 31mila foto e video, arrestato

Un 54enne di Tolentino (Macerata) deteneva oltre 31.000 files contenenti immagini e video pedopornografici ritraenti minori tra i 6 e i 13 anni. L'uomo è stato arrestato dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica - Polizia Postale e delle Comunicazioni "Marche".

L'indagine, coordinata dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, trova la propria fonte nella segnalazione presentata da un organismo internazionale. Gli accertamenti della Polposta di Ancona avevano consentito di correlare altre 12 segnalazioni dello stesso organismo e di identificare il destinatario della perquisizione, privo di precedenti di polizia. L'attenta e scrupolosa analisi delle informazioni fornite ha permesso di identificare e rintracciare l'utente, residente nella provincia di Macerata, ed è stata eseguita una perquisizione disposta dall'Autorità Giudiziaria di Ancona. In ragione dell'ingente quantità e qualità del materiale rinvenuto, ritraente bambini, gli operatori della polizia postale marchigiana hanno arrestato in flagranza di reato il 54enne che, su disposizione del Pm di turno della Procura di Macerata, è stato condotto in carcere. Il gip di Macerata ha convalidato l'arresto, confermando la custodia cautelare in carcere.