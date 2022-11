Internet: Igf Italia 2022, progetto identità web delle Marche

(ANSA) - ANCONA, 19 NOV - "Perché non costruire la propria identità di eccellenza produttiva regionale, uno 'shoesmarche', 'madeinmarche' dietro cui c'è direttamente tutto un mondo, un ecosistema dove siamo quello che vendiamo senza appoggiarsi ad autorevolezza di altri. Il contatto con Icann c'è, Camera Marche è pronta". Questa la proposta lanciata dal presidente della Camera di Commercio delle Marche nel secondo giorno dell'IGF Forum Italia 2022 (Internet Governance Forum) organizzata dall'ente camerale, in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, alla Loggia dei Mercanti ad Ancona.

Alla due giorni ha preso parte anche Andrea Beccalli in rappresentanza di Icann, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ente di gestione internazionale che tra le altre cose ha l'incarico di assegnare gli indirizzi IP e di gestire il sistema dei nomi a dominio. "Le eccellenze come quelle marchigiane, della moda, dell'accoglienza, dell'agroalimentare - ha evidenziato Beccalli - hanno un grande bisogno di identità e riconoscimento, specie in un mondo iperconnesso". A cogliere la palla al balzo il presidente Sabatini che è pronto a far partire il progetto di identità web del made in Marche. "Fiducia, identità e appartenenza sono i motori dell'economia di Internet, questa è un'opportunità per costruire uno spazio 'Marche' nel panorama globale del web" ha concluso Sabatini. (ANSA).