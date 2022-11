Si perde sul Catria e cade in canalone, anziano soccorso

Sorpreso da pioggia, vento e nebbia improvvisa, perde l'orientamento per poi precipitare in un canalone. E' accaduto ieri sera sul Monte Catria, nel Pesarese. L'uomo, un anziano escursionista, è stato individuato e soccorso nella notte da Vigili del fuoco e Soccorso Alpino: è stato rinvenuto dopo ore di ricerca ferito ma in discrete condizioni fisiche, a 1.380 metri d'altezza sul Monte Catria.

Caricato in spalla su una barella, le squadre lo hanno portato in un'area sicura, dopo un cammino di oltre due chilometri, e affidato alle cure del personale sanitario. (ANSA).