Natale: Ancona,stop 11mila palline senza indicazione origine

Ad Ancona bloccate 11.460 palline di Natale pronte per l'immissione in consumo ma risultavano essere privi di indicazioni riguardante l'effettiva origine della merce, in modo da indurre il consumatore finale a ritenere che il prodotto fosse di origine italiana. Lo hanno scoperto, nell'ambito dei controlli doganali all'importazione, i funzionari Adm (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli) dell'Ufficio di Ancona che hanno sottoposto a verifica e sequestrato al porto di Ancona 374 cartoni contenenti palline di Natale provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese e destinate a un importatore ubicato nella provincia di Pesaro.

L'intera partita è stata sottoposta a sequestro amministrativo per violazione dell'art. 4, comma 49, della legge n. 350/2003 e la ditta importatrice potrà regolarizzare la merce, previo nulla osta della Camera di Commercio delle Marche.

La sanzione amministrativa prevista va da 10mila a 250mila euro in base all'art. 16, comma 6, del decreto legge n. 135 del 25.09.2009. (ANSA).