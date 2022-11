Covid: Marche, +31 ricoveri in 7 giorni, incidenza sale a 370

(ANSA) - ANCONA, 18 NOV - Nelle Marche in una settimana il numero di ricoveri per Covid-19 è salito a 133 (+31 rispetto ai 102 dell'11 novembre) e si sono registrati 5.568 casi di positività (+1.225 sulla settimana precedente) con l'incidenza cresciuta da 288,76 a 370,21. Lo comunica la Regione Marche nel bollettino settimanale d'aggiornamento. Sono cinque i decessi correlati al Covid in sette giorni e il totale si porta a 4.192.

Per quanto riguarda i ricoverati, sono tre in Terapia intensiva (invariati), quattro in Semintensiva (+2) e 126 in reparti non intensivi (+29). In salita anche le persone in osservazione nei pronto soccorso (13 a 23) e le quarantene (da 6.479 a 7.478). (ANSA).