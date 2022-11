Comuni: sindaco Pesaro, avanti candidature per attrarre eventi

"Avanti con le grandi manifestazioni nazionali e internazionali a Pesaro. Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci che ha partecipato oggi agli Stati Generali del Turismo, ospitati dall'azienda Della Chiara: "continueremo a candidarci per attrarre e portare a Pesaro eventi culturali, sportivi, musicali, congressuali: tra gli obiettivi anche quello di far diventare le Capitali della Cultura sede per i vertici internazionali". Fondamentale sarà mettere a terra gli investimenti: "abbiamo avuto il via libera per la realizzazione di tre musei nazionali, per gli impianti sportivi, che riusciamo a realizzarli velocemente diventeranno grandi poli attrattivi. Al 2024 dobbiamo presentarci nel miglior modo possibile dal punto di vista dei contenitori pubblici, ma occorre fare tanto anche sulle strutture ricettive aiutando gli albergatori e attraendo investitori dall'estero".

"La Capitale italiana della Cultura come volano di sviluppo turistico. Una grande opportunità, che grazie al gioco di squadra, avrà un valore economico inestimabile per tutto il territorio", ha ricordato Ricci a proposito dell'appuntamento di "Pesaro 2024". "Il Paese ha grande fame di bellezza e cultura.

Le statistiche dimostrano che i turisti sono in aumento e il nostro obiettivo deve essere quello di intercettare questo flusso, inserendo Pesaro in una rete di città medie della cultura. - ha affermato il sindaco - Le sfide che abbiamo messo in campo negli ultimi anni stanno dentro questa strategia e ora dobbiamo concretizzarla mettendo insieme pubblico e privato, programmando e continuando ad investire sugli elementi identitari".

La bicicletta, i motori e la musica, "unicità che negli anni, in particolare dal 2017 con la nomina a Città Creativa della Musica Unesco, hanno scalfito la diffidenza di alcuni, trasformandola in consapevolezza". Su tutte "quella - continua Ricci - di essere una Pesaro nazionale, caratteristica che ci ha permesso di crescere e intercettare tanti investimenti per il nostro futuro". (ANSA).