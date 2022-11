Terremoto: nelle Marche 51 edifici inagibili

(ANSA) - ANCONA, 17 NOV - Salgono a 51 le inagibilità tra edifici e locali, accertate dai vigili del fuoco nelle Marche, a causa delle scosse sismiche localizzate in mare, al largo della costa pesarese e anconetana della scorsa settimana. La maggior parte delle inagibilità sono in Ancona. Sono 1.197 gli edifici che hanno subito danni levi per il terremoto, anche in questo caso in maggioranza nel capoluogo marchigiano. Ad oggi sono già 1.873 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco dall'inizio dell'emergenza sismica (9 novembre): 1.309 in Ancona e 564 in provincia di Pesaro Urbino. (ANSA).