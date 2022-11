Terremoto: Acquaroli, no preclusioni su dichiarazione emergenza

(ANSA) - ANCONA, 17 NOV - "Nessuna preclusione sulla richiesta di stato d'emergenza". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, intervenendo sulla mozione del Pd, sottoscritta anche da M5s e Rinasci Marche, per chiedere alla giunta di sollecitare al governo la dichiarazione dello stato d'emergenza dopo il terremoto davanti alle coste marchigiane che ha causato danni e sfollati. La discussione della mozione è stata poi rinviata ad altra seduta.

Dunque nessuna preclusione alla richiesta di stato d'emergenza, ha sottolineato Acquaroli, "ma c'è una interlocuzione con i Comuni più interessati dalle scosse che hanno registrato maggiori danni: 24 mln di euro sono state richieste di danni per sisma di cui 4 mln da Comuni minori e 20 milioni da Pesaro". "Entro domani mattina - ha riferito Acquaroli - saprò qual è la situazione nel Comune di Ancona che mi sembra sia il più colpito a livello di danni a strutture pubbliche e private. Penso sia giusto arrivare a una definizione del quadro che non ha avuto danni a infrastrutture come ponti ferrovie".

"Finiamo la ricognizione e poi - ha detto ancora Acquaroli - se i danni riscontrati e l'assistenza alla popolazione richiede la richiesta dello stato d'emergenza lo faremo entro domani ma è giusto avere un quadro definitivo della situazione in essere.

Abbiamo tutto il tempo per definire il quadro e procedere". "La nostra Regione sta ancora aspettando risposte al sisma del 2016,.- ha ricordato -, stiamo cercando di affrontare la questione dell'alluvione quindi figuriamoci se può essere un problema dare strumenti necessari alla nostra comunità. E' giusto fornire a Protezione civile nazionale un quadro dettagliato - ha concluso - altrimenti si rischia di fare una richiesta senza un quadro preciso. Non c'è alcun tipo di contrarietà ma c'è attesa di conoscere informazioni definitive".

