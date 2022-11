Sanità: Marche, nel 2021 nati 517 bimbi prematuri su 8mila

(ANSA) - MACERATA, 16 NOV - "Nelle Marche nel 2021 sono venuti alla luce 517 bambini prematuri su oltre 8 mila bambini nati negli ospedali regionali, il 6,4% del totale". Lo ricorda la Regione Marche: "dal 2008 il 17 novembre è la giornata dedicata ai prematuri, una condizione che rappresenta una vera patologia e una sfida per i neonatologi. Si definiscono prematuri i bambini nati prima della 37/a settimana, ma oggi riescono a sopravvivere bambini anche di 25 settimane".

"La prematurità è una grande difficoltà e una sfida - sottolinea l'Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini - significa immaturità di organi ed è tanto più grave quanto più il parto è anticipato: e quanto più si nasce prima, tanto più le storie di questi piccolissimi e dei loro genitori sono in salita".

Il tema di questa giornata mondiale della prematurità è l'abbraccio, tanto che il claim è "L'abbraccio di un genitore: una terapia potente. Sostenere il contatto pelle a pelle fin dal momento della nascita", a sostegno della Kangaroo Care, una metodica che consiste nel posizionare il bambino a contatto con uno dei due genitori e che ha dimostrato di migliorare ossigenazione, frequenza cardiaca, attività respiratoria.

Nelle Marche "l'Area Vasta 3 di Macerata ha voluto riproporre un progetto innovativo che riguarda il trattamento osteopatico in aggiunta alle terapie mediche tradizionali del bimbo: un approccio che migliora lo stato di salute del prematuro abbreviando anche i giorni di degenza, come dimostrato da più studi effettuati. Inoltre vengono insegnate ai genitori modalità di trattamento che aumentano il benessere psico- fisico del neonato. Verrà siglata una convenzione tra l'Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale Marche e l'ASUR per sottoporre a trattamenti osteopatici le pazienti di Ostetricia e Ginecologia di Civitanova e Macerata, ma soprattutto i prematuri raccogliendo dati per uno studio clinico. La convenzione verrà siglata, con la partecipazione dell'Assessore Saltamartini il 24 novembre alle 14 all'ospedale di Macerata".

A livello nazionale il 17 novembre alle ore 17.17 si svolgerà un flash mob: terapie intensive neonatali, ospedali, case e strade si fermeranno per dare e ricevere un abbraccio. Si potrà condividere sui social questo momento. (ANSA).