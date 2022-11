Rubati 4 cani da tartufo a Fabriano, indagini in corso

Tagliando la recinzione, spezzando lucchetti e catene dei box, ignoti ladri sono riuscita a rubare a Fabriano (Ancona) quattro cani di razza su nove, tutti addestrati per la caccia e la ricerca del tartufo. Un quinto cane è riuscito a sottrarsi al furto nonostante una corda messa intorno al suo collo. Altri quattro, infine, sono stati ritrovati nelle loro cucce. Segno evidente, secondo gli investigatori, che i ladri devono essersi spaventati e, quindi, si sono allontanati in tutta fretta. L'episodio è avvenuto la scorsa notte.

I cani erano nei loro box quando sono stati rubati. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine cittadine, i ladri avrebbero tagliato la rete metallica a protezione dei box per avere accesso ai cancelli, rompendo successivamente i lucchetti e le catene. Si teme che, una volta estratto il microchip, i cani di razza da caccia e tartufo, possano essere rivenduti. I tre proprietari hanno sporto denuncia. (ANSA).