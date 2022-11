Prezzi: Ancona, +20,8% spese energia a ottobre, +53% anno

(ANSA) - ANCONA, 16 NOV - Ad ottobre è proseguita l'impennata dell'inflazione mensile e annua anche nelle Marche: nell'ultimo anno prezzi su dell'11,1% con una stangata di maggiori spese per 3.200 euro l'anno per ogni nucleo familiare residente, stima Codacons; mentre ad Ancona il tasso tendenziale annuo passa dal 7,7% di settembre al 10,5%. Nel mese di ottobre, ad Ancona, i prezzi hanno galoppato (+3,2%), guidati dal capitolo di spese per Abitazione, Acqua, Energia elettrica e combustibili che hanno fatto segnare un +20,8% mensile con il tasso tendenziale annuo che raggiunte +53,7%.

Le voci di costo, nell'ultimo anno, sono tutte in rialzo con l'eccezione di Comunicazioni (-0,4%; -2,2 annuo), servizi sanitari (-0,1% e invariato mensile). Le variazioni più pesanti ad ottobre si sono registrate per Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+2,3%; +14,1%), Mobili, articoli e servizi per la casa (+1,6%; +5,2% annuo) e Istruzione (+0,6%; +1,6%), Abbigliamento e calzature (+0,4%; +0,8% annuo). In controtendenza le spese per Servizi Ricettivi e Ristorazione (-1,2; +2,8% annuo) e per Trasporti (-0,6%; +6,8% annuo).

