Auto fuori strada contro albero, morto anziano a Castelplanio

Incidente mortale nel tardo pomeriggio a Castelpianio (Ancona) in via Piagge Novali. Un 80enne del posto, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo dell'auto, forse a causa del malore, che si è schiantata contro un albero. Sul posto i vigili del fuoco hanno estratto l'anziano dall'abitacolo e lo hanno affidato ai sanitari per tentativi di rianimazione che sono però risultati inutili. (ANSA).