3 grossi coltelli in armadietto ospedale, Cc denunciano paziente

Un 32enne ricoverato in ospedale a Macerata, deteneva tre coltelli a serramanico di grandi dimensioni nell'armadietto. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile - Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata che ha denunciato il 32enne, di origine siciliana e residente a Macerata, per i reati di porto di armi o oggetti atti ad offendere e oltraggio a pubblico ufficiale. L'episodio risale all'11 novembre ma è stato reso noto oggi.

Nella tarda mattinata i carabinieri erano intervenuti presso un reparto dell'Ospedale di Macerata dove i sanitari si erano accorti di alcuni comportamenti anomali da parte del degente. I militari avevano eseguito un controllo approfondito nei confronti del paziente ricoverato, rinvenendo nell'armadietto in uso, nascosti sotto alcuni panni, tre coltelli a serramanico di grandi dimensioni. Il 32enne, alla presenza di medici e infermieri, aveva reagito, indirizzando frasi oltraggiose ai carabinieri durante i controlli. (ANSA).