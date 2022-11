Terremoto: ad Ancona 33 persone risistemate strutture ricettive

(ANSA) - ANCONA, 15 NOV - Sono state tutte risistemate le persone che hanno chiesto accoglienza ad Ancona dopo il terremoto del 9 novembre. "Da questa sera il Palaindoor è vuoto, ma resta aperto con tre locali dotati di letti" fa sapere l'assessore alla Protezione civile Stefano Forse. Secondo l'assessore alle Politiche sociali "sono 33 le persone sfollate a causa del sisma che ci hanno chiesto accoglienza e che abbiamo già provveduto a sistemare in strutture più idonee ad una permanenza prolungata come hotel, bed & breakfast e residenze protette". Dopo una prima accoglienza al Palaindoor, dove l'amministrazione comunale ha allestito letti per gli sfollati, l'assessore Capogrossi aveva attivato un punto di ascolto "per conoscere e capire i bisogni di queste persone: tra loro ci sono anziani, famiglie anche con bambini piccoli, per cui si è resa necessaria una accoglienza più familiare". Il Comune ha stretto accordi con alcune strutture ricettive (l'albergo Cantiani e due bed & breakfast di Ancona), "dove sono stati collocati i nuclei familiari, mentre "due anziani sono stati accolti alla residenza protetta Benincasa". Tra gli accolti anche "anziani che non hanno casa danneggiata, ma che sono soli o hanno avuto paura delle scosse".

Inoltre, "la residenza Zaffiro nel quartiere Grazie, ci ha messo ha disposizione 14 camere, tra doppie e singole, dove abbiamo accolto altre persone" : ai tratta di strutture più centrali e comode per chi si deve recare al lavoro e a scuola. Il resto delle persone sfollate ha trovato accoglienza presso parenti e amici.. (ANSA).