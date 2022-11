Pnrr: Urso, 70 miliardi per la tutela dell'ambiente

(ANSA) - SENIGALLIA, 15 NOV - "Quasi 70 miliardi di euro del Pnrr sono stati stanziati per la tutela dell'ambiente, mentre sono circa 8 miliardi quelli destinati al contrasto al dissesto idrogeologico, un capitolo cruciale per il Paese, come dimostrato da quanto avvenuto sul vostro territorio solo due mesi fa". Lo scrive il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in un messaggio di saluto ai soci di Confindustria Ancona riuniti nell'assemblea pubblica a Senigallia. All'appuntamento, organizzato a due mesi esatti dall'alluvione che ha devastato un ampio territorio causando vittime e danni per miliardi di euro, il ministro ha voluto sottolineare la necessità di un patto tra istituzioni, cittadini e imprese, che passi attraverso gli enti locali, così come di un "difensore civico delle imprese" in seno al Ministero. Urso ha anche evidenziato i sostegni di cui le imprese hanno bisogno per poter affrontare i rincari dell'energia e delle materie prime alla luce del conflitto in Ucraina o la contrazione dei mercati, l'interruzione dei progetti conseguenti al contesto conflittuale internazionale per cui è stato attivato un fondo da 120 milioni di euro. "Le imprese generano ricchezza e lavoro, sono il volano per affrontare al meglio la transizione digitale ed ecologica, a grandi passi, così da raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci aspettano da qui ai prossimi anni" ha scritto Urso agli imprenditori di Confindustria Ancona. (ANSA).