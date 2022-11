Tampona auto con coppia anziani e scappa, denunciato da Cc

Tampona con l'auto un'utilitaria su cui viaggiavano due anziani, rimasti feriti, e poi scappa. E' accaduto a Sant'Elpidio a Mare (Fermo) dove i carabinieri hanno rintracciato e denunciato un 30enne di origine moldava per i reati di fuga in caso di incidente con danni a persone, e omissione di soccorso. Dopo gli accertamenti è risultato che il 30enne, gravato di precedenti di polizia, aveva la patente sospesa e il suo veicolo era già sottoposto a sequestro amministrativo.

Il denunciato aveva tamponato un'utilitaria con a bordo la coppia di anziani e poi non si era fermato per soccorrerli.

Nella circostanza, entrambi i coniugi hanno subito contusioni e sono stati trasportati da personale del 118 presso il locale pronto soccorso per le cure del caso. (ANSA).