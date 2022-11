Terremoto:sindaca, a Ancona richieste verifiche più di Pesaro

(ANSA) - ANCONA, 13 NOV - "Dai riscontri dal Comando dei Vigili del Fuoco le richieste di verifiche sono ad Ancona sette-otto volte in più rispetto a quelle di Pesaro". Così il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, durante un punto stampa.

"E' chiaro - ha aggiunto - che non tutte le verifiche daranno luogo a criticità, però il dato dice che in realtà la forza con cui il sisma ha colpito ad Ancona (seppur la città sia stata più lontana dall'epicentro) è stata maggiore e ciò causa una più consistente diffusione dei danni alle strutture edilizie".

I controlli da parte dei Vigili del Fuoco continuano nelle abitazioni. per questo motivo la Protezione Civile dopo aver individuato il Palarossini in prima battuta, "ha poi attivato l'accoglienza al Palaindoor dove vengono alloggiati i soggetti in accoglienza temporanea a seguito di inagibilità dichiarata per le proprie abitazioni". Secondo l'assessore alla Protezione Civile Stefano Foresi, da venerdì scorso al Palaindoor "sono stati attivati 25 posti letto al piano terra (suddivisi in piccole stanze), fino ad oggi sono state accolte 17 persone".

Protezione Civile comunale, Anc (Associazione Nazionale Carabinieri in congedo), polizia locale, Croce Rossa e assistenti sociali sono sul posto per coordinare l'accoglienza.

Stasera saranno allestiti altri 35 posti letto sempre al Palaindoor e, grazie alla collaborazione del Servizio Mensa Scolastica, è stato attivato anche un servizio di ristorazione con pasti caldi. Ma il Comune ha avviato contatti per l'acquisizione di strutture esterne per chi ha l'abitazione inagibile; da martedì prossimo saranno definite le ospitalità in alberghi, residence e foresterie che potranno accogliere famiglie con bambini. Infine "il Coc (Centro operativo comunale della Protezione Civile) è ancora attivo H24, tra gli altri vi operano la Croce Rossa e un ufficiale dei vigili del fuoco. Ai Vigili del fuoco - ha sottolineato l'assessore - va il nostro ringraziamento per il gran lavoro svolto, così come ringrazio i tecnici e addetti del magazzino comunale per tutto il lavoro sui sopralluoghi delle strutture pubbliche".

Tuttora in funzione i numeri di emergenza del Coc: 071 22 23 008 e 071 22 23 067. (ANSA).