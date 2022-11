Terremoto: 500 studenti con sede scolastica alternativa a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 13 NOV - Quasi 500 studenti di tre scuole di Ancona cambieranno sede scolastica da giovedì prossimo dato che i loro istituti necessitano di lavori di ripristino dopo le scosse di terremoto di questi giorni. Il punto è stato fatto dal sindaco Valeria Mancinelli insieme agli assessori alle Politiche Educative, Tiziana Borini ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini, alla Protezione Civile Stefano Foresi. Gran parte degli istituti, dopo le verifiche riprende regolarmente la propria attività, ma tre, le cui strutture non sono comunque inagibili, necessitano di sedi alternative per lavori di risistemazione.

Mancinelli il "grande apporto collaborativo da parte dei dirigenti scolastici e dei genitori, sentiti i consigli di istituto" per la definizione della soluzioni di spostamento. In tre giorni saranno trasferiti materiali e arredi. Le scuole medie Podesti (250 alunni) e Pinocchio (140 alunni) e quella dell'infanzia XXV Aprile (67 bimbi) sono quelle che verranno spostate in parti libere di altri istituti scolastici.

Predisposte anche soluzioni ad hoc per il trasporto scolastico dato che qualche caso si tratta di scuole che si trovano in quartieri diversi. I ragazzi con disabilità delle Podesti saranno trasportati con un bus pollicino fino all'ingresso della nuova sede scolastica. Per alcune classi si sta organizzando un percorso scolastico tra Dad e attività didattiche in altri luoghi, come per esempio al Museo Omero o alla biblioteca in collaborazione con il Comune e altri soggetti. L'Ufficio scolastico regionale ha già inviato una circolare autorizzando le dirigenti alla riorganizzazione della didattica a distanza.

