Ucraina: studentessa ad Ancona, Kherson libera, torna normalità

(ANSA) - ANCONA, 12 NOV - "E' una vittoria per il nostro esercito e per il mio popolo, ma credo che la guerra non finirà presto". Yevheniia Stoianova, studentessa ucraina 22enne dell'Università Politecnica delle Marche, ad Ancona per un master, commenta così la liberazione dalle truppe russe della città di Kherson.

La giovane, la cui famiglia vive a Voznesensk nella regione di Mykolaïv, a circa 150-200 chilometri da Kherson, si dice "molto felice del fatto che i russi si siano ritirati da quell'area da cui hanno lanciato molti missili verso la mia città". "I miei genitori ora sono più tranquilli - aggiunge - non stanno più nel seminterrato e cercano di ritrovare una normalità, anche se naturalmente non è più la vita di prima".

La studentessa racconta che nella città ucraina "a volte non hanno la luce perché il governo la stacca per risparmiare dopo i bombardamenti dell'infrastruttura, per cui stanno al buio e senza Internet per 4-6 ore al giorno". "Sono felice che Kherson sia stata liberata - conclude -, è una città importante e grande, ma credo che la guerra non finirà presto: stiamo combattendo contro una potenza militare, la Russia ha armi potenti e soldati pronti ad andare in Ucraina ad uccidere il mio popolo". (ANSA).