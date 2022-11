Terremoto: vicesindaco, a Fano 'decine piccoli danni'

(ANSA) - FANO, 12 NOV - "Questo è stato un terremoto subdolo, non ha fortunatamente causato crolli importanti ma di piccoli danni ne stiamo registrando a decine tra edifici pubblici e privati": a dirlo all'ANSA è il vicesindaco di Fano (Pesaro Urbino), Cristian Fanesi che dalla prima ora si sta occupando dell'emergenza causata dalle scosse sismiche a largo della costa marchigiana. "I vigili del fuoco - aggiunge Fanesi - hanno dichiarato inagibile un palazzo in centro storico, mentre a livello pubblico sono tre i danneggiamenti che ci preoccupano maggiormente e sono le lesioni che potrebbe aver riportato il tetto del palazzo comunale, le crepe che abbiamo riscontrato nella vecchia Rocca Malatestiana e i distacchi di marmo e stucchi all'ex chiesa di San Francesco". "Tornando al municipio - ricorda Fanesi - il primo piano resta ancora chiuso, proprio in attesa di avere contezza degli eventuali danni riportati dal tetto. Nel frattempo stiamo continuando a recuperare le piccole lesioni riportato dagli edifici scolastici". "Nell'arco di una settimana dovremmo essere pronti per una prima stima dei danni da inviare alla Regione", fa sapere il vicesindaco che spera "in un intervento immediato del governo per far fronte ai tanti lavori che saranno necessari per il recupero del patrimonio pubblico e privato". (ANSA).